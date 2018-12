Biber: Eskalacija između Beograda i Prištine možda samo predstava

Beta pre 1 sat

Stručnjak za Balkan s Univerziteta u Gracu Florijan Biber ocenio je danas da je moguće da je eskalacija u odnosima Beograda i Prištine predstava kako bi ideja podele Kosova bila prijemčivija.Na pitanje agencije Beta da prokomentariše pisma predsednika SAD Donalda Trampa predsednicima Srbije i Kosova i da li to najavljuje veće američko angažovanje, Biber je naveo da sumnja da to označava plan, već pre način da se spasi ideja o podeli Kosova."Nisam siguran do koje mere je dijalog mrtav ili je sadašnja eskalacija predstava da bi podela bila verovatnija", rekao je Biber.Biber je to rekao u odgovoru na pitanje kako komentariše navod iz Trampovog pisama da je sporazum "nadohvat ruke", dok deluje da je dijalog mrtav obzirom na kosovske takse od 100 odsto na robu iz Srbije i obrazovanje kosovske vojske.Tramp je pismima od 14. decembra pozvao predsednike Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, da iskorste priliku za postizanje sporazuma i dodao da se raduje prilici da ih ugosti u Beloj kući da bi proslavili "ono što bi predstavljalo istorijski sporazum".