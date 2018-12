Kragujevačka policja uhapsila je I.N. (1975) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz MUP-a Srbije. On se sumnjiči da je 11. decembra ove godine u jednoj advokatskoj kanecalariji u Kragujevcu uputio ozbiljne pretnje advokatu i njegovom pripravniku. Po nalogu tužioca, I.N. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Osnovnom...