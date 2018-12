Kad igra ovako, Bogdan je kandidat za 6. igrača godine!

Još jedna izvrsna partija Bogdana Bogdanovića! Srpski as je bez pogovora prihvatio ulogu "rezerviste" u Sakramentu i ponovo je sa klupe dao veliki doprinos u pobedi svog tima protiv Nju Orleansa (122:117), i to nakon preokreta u poslednjoj deonici koju su dobili čak 15 razlike (36:21). U finalnom kvartalu je zabeležio nekoliko asistencija uz važan prodor za "+7" na 25 sekundi do kraja kojim je definitivno slomljen otpor Pelikansa. Meč je...