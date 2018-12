Vučić: Nismo slali srpske policajce da hapse Davora Dragičevića

"To je notorna laž. Niti je ko od nas to tražio niti se mi mešamo u unutrašnje poslove drugih zemalja i entiteta", rekao je Vučić. On je istakao da su u pitanju besmislene laži i da ga "prosto čudi kako je nekom tako nešto moglo da padne na pamet". Vučić je naveo da Srbija prati situaciju, ali da se neće mešati, za razliku od nekih "drugih političara odavde koji se mešaju i sve znaju". On je istakao i da ne želi da postavlja "gvozdenu kapiju"...