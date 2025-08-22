Politikolog Gogić: Odluka CIK Kosova o Srpskoj listi nezakonita i nedemokratska, deo kampanje Samoopredeljenja

Odluka Centralne izborne komisije da se ne overi pravo Srpskoj listi za lokalne izbore je nedemokratska, nezakonita i deo je kampanje Pokreta Samoopredeljenja, koja želi da osvoji jeftine političke poene i ukloni konkurenta na izborima u opštinama sa srpskom većinom, ocenio je politikolog Ognjen Gogić.

Sa dva glasa za, dva protiv, i sedam uzdržanih, Centralna izborna komisija nije overila pravo Srpskoj listi i njenim kandidatima da učestvuju na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji 12. oktobra ove godine. Protiv Srpske liste bila su dva člana pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, koji su inicirali neprihvatanje njene prijave. Prethodno je otpravnica poslova u američkoj ambasadi u Prištini Anu Pratipati poručila Kurtiju da je veoma važno da Srbi na Kosovu i