Vučić spreman da raspiše izbore kad god opozicija to želi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas svojim političkim protivnicima da je spreman da raspiše izbore "kad god oni pomisle da se vreme tajkuna i bede vratilo", kao i da se političkim napadima iz Prištine pridružuju i "napadi iz regiona".On je na otvaranju novoizgrađenog Hirurškog bloka Zdravstveng centra u Vranju kazao da će građani tog mesta od ponedeljka moći da vide šta je u bolnici urađeno, što predstavlja poruku da u Vranju ima budućnosti i da oni mogu da dobiju usluge kao u ostalim gradskim centarima u Srbiji."Za razliku od nekih koji su sejali korov, danas Vranje ima fabriku YUMCO koji radi, i koja će zapošljavati u predstojećem periodu... Takođe, povećavamo plate da bi medicinski radnici ostali u Srbiji" kazao je Vučić.Vučić je naveo da Srbija ima veliki demografski problem, da je Vranje u proteklih sedam godina izgubilo 3.000 stanovnika, zbog čega je najavio skori završetak radova na autoputu do Beograda, dovođenje još jedne fabrike u taj grad i dalje povećanje plata i penzija.On je naveo da je država do sada izdvojila 500.000 evra za završetak rada na hirurškom bloku, kao i 2,2 miliona evra za njegovo opremanje, a da je Evropska unija u tu namenu uložila 2,65 miliona evra.Srbija spremna za najteži scenario, NATO laže o ROSUPredsednik Srbije izjavio je, povodom spekulacije da prištinske vlasti razmatraju obustavljanje platnog prometa u srpskim opštinama na Kosovu, da time dovode Srbiju do tačke gde će morati nešto da uradi i da se pripremaju za najteže scenarije.On je rekao da će država naći način da nastavi da isplaćuje plate na Kosovu čak i ako ta mera bude primenjena, kao i da predstavnici NATO-a "lažu" kada navode da jedinice ROSU mogu da deluju na severu Kosova."Laže NATO, i to ne po prvi put. Lično sam bio tokom pregovora o tom pitanju, znam šta smo dogovarali i šta smo dogovorili. Mi smo tada pričali o ROSU i pre svega smo to uradili da bi definisali uslove: to su bile duge cevi i da jedinice (njima naoružane) ne mogu bez odobrenja NATO-a i srpskih gradonačelnika", rekao je Vučić i dodao da se sporazum tiče i sada rasformiranog ROSU i bilo koje slične formacije koja postoji u ovom trenutku.On je naveo i da se međunarodna zajednica i NATO sada "prave blesavi na Rezoluciju 1244", što Srbiji ostavlja pravo i mogućnost da deluje u skladu sa pravnim normama.Radoičić unapred osuđen od strane Prištine, medija i Rade TrajkovićNa izjavu kosovskog specijalnog tužioca Sile Hodža da prištinske institucije istražuju ulogu potpredsednika Srpske liste Radoičića u ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, on je rekao da je Radoičić unapred bio osuđen od strane Prišine, medija i srpske političarke sa Kosova Rade Trajković."Šta sad imaju da ga istražuju, mene su mediji već ubedili da je on kriv? Lagali su sve kao i uvek. Da li mislite da sam lud i glup da izađem i da kažem šta su rezultati srpske istrage, da smem da lažem? To su njihove igre u kojima je važno sve svaliti na Srbiju, a sprovoditi najgore mere protiv Srba", kazao je Vučić i dodao da je Srbija spremna da uhapsi "svakog Srbina sa dokazima da je umešan u ubistvo Ivanovića.Govoreći o novim merama prištinskih vlasti, koje su proširile spisak roba na koje naplaćuju uvoznu taksu od 100 odsto, Vučić je kazao da ga ta mera nije iznenadila, te da predsednik i premijer Kosova, Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, "rade na dva koloseka"."(Tači) je taj koji odobrovoljava međunarodnu zajednicu, govoreći da su blizu sporazuma sa Srbijom, a dan kasnije uvode uvozne takse. Sada su pale u vodu sve laži i neistine koje su izgovarali zapadnom svetu, oni su uvek govorili da su za mir i dijalog. Tači i Haradinaj rade zajedno i koordinisano, jedan ide u svet i govori kako se ne slaže sa uvođenjem taksi, a onda svi članovi njegove partije (u Skupštini Kosova) glasaju za njihovo povećanje", kazao je Vučić.On je ponovio da sa predstavnicima Kosova neće da nastavi pregovore dok se odluka o taksama ne povuče, a da se tek onda može razgovarati o Zajednici srpskih opština i ostalim stavkama Briselskog dijaloga koje prištinske institucije nisu ispunile.Pitanje Dragičevića "problematično"Izjavu Davora Dragičevića da će "i (Vučić ) u Srbiji dobiti ono što treba" i njegovo pitanje "šta bi neko iz Srbije imao da radi u Republici Srpskoj" Vučić je nazvao problematičnim, povezujući ga sa "koordinisanim pristupom mnogih drugih službi" i postojanjem "snažne struje" koja želi odaljavanje Republike Srpske od Srbije."Ljudi u Republici Srpskoj, njih 95 odsto, je za bliske odnose sa Srbijom... i uveren sam da će rukovodstvo Srpske imati snage da sve prevaziđe", rekao je Vučić.Na pitanje o protestima koji se u Beogradu održavaju u protekle četiri nedelje, Vučić je rekao da očigledno postoji velika nervoza među predstavnicima opozicije, da je njemu najvažnije da na njima nema nasilja.Takođe je ocenio da se mediji "studiozno bave glupostima lidera Saveza za Srbiju" i da njega ne interesuje šta će oni da kažu, već da "šta narod ima da kaže".