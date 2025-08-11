Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Ponovo su rodoljubi prefarbali ono što su blokaderi želeli da unište, srpsku trobojku.

I nisu ih se uplašili. Više ih se niko ne plaši, rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije gostujući na televiziji Pink, govoreći o incidentima u Novom Sadu. Podsetimo, više stotina mladića, koji odećom podsećaju na pripadnike navijačkih grupa, okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, nakon čega su počeli da iscrtavaju trobojke na fasadama zgrada novosadskog naselja Liman 2. Mladić koji živi u zgradi na kojoj je crtana