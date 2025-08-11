Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Ponovo su rodoljubi prefarbali ono što su blokaderi želeli da unište, srpsku trobojku.

I nisu ih se uplašili. Više ih se niko ne plaši, rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije gostujući na televiziji Pink, govoreći o incidentima u Novom Sadu. Podsetimo, više stotina mladića, koji odećom podsećaju na pripadnike navijačkih grupa, okupilo se jutros kod zgrade Naftne industrije Srbije i Mosta slobode na Limanu, nakon čega su počeli da iscrtavaju trobojke na fasadama zgrada novosadskog naselja Liman 2. Mladić koji živi u zgradi na kojoj je crtana
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Danas pre 1 sat
Brnabić o protestu u Vrbasu: Odraz frustriranosti, nemoći i mržnje

Brnabić o protestu u Vrbasu: Odraz frustriranosti, nemoći i mržnje

Danas pre 2 sata
„Mile je dobar dok mu se ne nađe zamena“: Da li je Vučić pustio Dodika niz vodu?

„Mile je dobar dok mu se ne nađe zamena“: Da li je Vučić pustio Dodika niz vodu?

Danas pre 3 sata
Protest u Vrbasu, oglasila se Brnabić: "Huligani se ponovo okupili ispred prostorija SNS"

Protest u Vrbasu, oglasila se Brnabić: "Huligani se ponovo okupili ispred prostorija SNS"

Blic pre 3 sata
Đilas: Između Vučića i Šešelja razlike su u nijansama

Đilas: Između Vučića i Šešelja razlike su u nijansama

Danas pre 6 sati
Uprkos policijskoj blokadi, održana izložba u Bačkom Petrovcu (VIDEO)

Uprkos policijskoj blokadi, održana izložba u Bačkom Petrovcu (VIDEO)

Nedeljnik pre 1 dan
BLOG: Napeto u Vrbasu, Žandarmerija razdvajala pristalice SNS i građane, letele flaše sa jedne i sa druge strane

BLOG: Napeto u Vrbasu, Žandarmerija razdvajala pristalice SNS i građane, letele flaše sa jedne i sa druge strane

Nova pre 1 dan

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Ko su nosioci promena

Ko su nosioci promena

Radar pre 36 minuta
Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Performans u Užicu o Vučićevoj knjizi „Kako sam pobedio obojenu revoluciju“

Danas pre 1 sat
Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Vučić o incidentima u Novom Sadu: Autonomaški sektor podigao glavu

Danas pre 1 sat
Kosovska policija zapucala prilikom legitimisanja Srba: Jedan mladić priveden, drugi pobegao u šumu: Kasnije sam došao u…

Kosovska policija zapucala prilikom legitimisanja Srba: Jedan mladić priveden, drugi pobegao u šumu: Kasnije sam došao u stanicu

Blic pre 2 sata
Vanredni izbori u Srbiji jedini zahev povorke građana u Subotici

Vanredni izbori u Srbiji jedini zahev povorke građana u Subotici

Danas pre 3 sata