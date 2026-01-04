Đilas (SSP): Rio Tinto sprema tužbu protiv Srbije, tražiće između milijardu i milijardu i po evra

Nedeljnik pre 1 sat
Đilas (SSP): Rio Tinto sprema tužbu protiv Srbije, tražiće između milijardu i milijardu i po evra

Kompanija Rio Tinto sprema tužbu protiv države Srbije i zahtevaće odštetu što neće biti ništa od vađenja litijuma u dolini Jadra u iznosu ne manjem od milijardu evra, izjavio je predsednik opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas.

On je kazao da je do tih informacija došao na osnovu „pouzdanih izvora“. Đilas: Vučić i Brnabić su se usmeno obavezali Rio Tintu, sada nam stiže račun na naplatu „Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema državi Srbiji u vrednosti između milijardu i milijardu i po evra. Toliko može da nas košta Vučićevo ludilo, koje su sledili Ana Brnabić kao predsednica Vlade Srbije i svi ostali delovi vlasti, koji su potpisivali razne papire sa Rio Tintom i usmeno se, pred
Dragan ĐilasVlada SrbijeSSPRioAna BrnabićRio TintoLitijum

