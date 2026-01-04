Dragan Đilas: Rio Tinto sprema optužbu protiv Srbije i podnosi odštetni zahtev

Glas Šumadije pre 2 sata  |  Jovanka Nikolić
Dragan Đilas: Rio Tinto sprema optužbu protiv Srbije i podnosi odštetni zahtev

Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema državi Srbiji u vrednosti između milijardu i milijardu i po evra, otkrio je Dragan Đilas predsednik Stranke slobode i pravde u podkastu „Dežruni krivac“.

Prema pouzdanim izvorima Rio Tinto sprema tužbu protiv države Srbije i zahtevaće odštetu za to što neće biti ništa od vađenja litijuma u dolini Jadra u iznosu ne manjem od milijardu evra! Toliko može da nas košta Vučićevo ludilo, koje su sledili Ana Brnabić kao predsednica Vlade Srbije i svi ostali delovi vlasti, koji su potpisivali razne papire sa Rio Tintom i usmeno se, pred svedocima, obavezivali na to da će taj projekat biti realizovan, dodao je Đilas. Đilas je
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Đilas: Rio Tinto će tražiti odštetu od Srbije od 1 do 1,5 milijardi evra

Đilas: Rio Tinto će tražiti odštetu od Srbije od 1 do 1,5 milijardi evra

Radio 021 pre 1 sat
Đilas: Rio Tinto će tužiti Srbiju, tražiće odštetu od milijardu do milijardu i po evra

Đilas: Rio Tinto će tužiti Srbiju, tražiće odštetu od milijardu do milijardu i po evra

Danas pre 4 sati
Đilas (SSP): Rio Tinto sprema tužbu protiv Srbije, tražiće između milijardu i milijardu i po evra

Đilas (SSP): Rio Tinto sprema tužbu protiv Srbije, tražiće između milijardu i milijardu i po evra

Nedeljnik pre 3 sata
Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti od 1-1,5 milijardi evra

Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti od 1-1,5 milijardi evra

Radio sto plus pre 3 sata
Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti od 1-1,5 milijardi evra

Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti od 1-1,5 milijardi evra

Serbian News Media pre 4 sati
Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti između milijardu i milijardu i po evra

Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti između milijardu i milijardu i po evra

N1 Info pre 4 sati
Đilas: Rio Tinto sprema tužbu protiv Srbije tešku do 1,5 milijardi evra

Đilas: Rio Tinto sprema tužbu protiv Srbije tešku do 1,5 milijardi evra

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasVlada SrbijeKragujevacRioAna BrnabićRio TintoLitijum

Politika, najnovije vesti »

Helsinški odbor kritikovao Vučićevu spoljnu i unutrašnju politiku: Srbija ulazi u fazu duboke institucionalne i međunarodne…

Helsinški odbor kritikovao Vučićevu spoljnu i unutrašnju politiku: Srbija ulazi u fazu duboke institucionalne i međunarodne izolacije

Danas pre 13 minuta
Helsinški odbor: Vučićeva spoljna i unutrašnja politika u ozbiljnom kolapsu, Srbiji preti međunarodna izolacija

Helsinški odbor: Vučićeva spoljna i unutrašnja politika u ozbiljnom kolapsu, Srbiji preti međunarodna izolacija

Nedeljnik pre 3 minuta
Nemačka 2026: AfD pobeđuje na pokrajinskim izborima?

Nemačka 2026: AfD pobeđuje na pokrajinskim izborima?

NIN pre 13 minuta
Studenti u blokadi pozvali na grudvanje ispred Skupštine, pa stigli kamioni da čiste sneg

Studenti u blokadi pozvali na grudvanje ispred Skupštine, pa stigli kamioni da čiste sneg

N1 Info pre 38 minuta
„Vučićev strah je vidljiv golim okom“: O govoru predsednika povodom napada SAD na teritoriji Venecuele

„Vučićev strah je vidljiv golim okom“: O govoru predsednika povodom napada SAD na teritoriji Venecuele

Danas pre 38 minuta