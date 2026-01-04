Dragan Đilas: Rio Tinto sprema optužbu protiv Srbije i podnosi odštetni zahtev

Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema državi Srbiji u vrednosti između milijardu i milijardu i po evra, otkrio je Dragan Đilas predsednik Stranke slobode i pravde u podkastu „Dežruni krivac“.

Prema pouzdanim izvorima Rio Tinto sprema tužbu protiv države Srbije i zahtevaće odštetu za to što neće biti ništa od vađenja litijuma u dolini Jadra u iznosu ne manjem od milijardu evra! Toliko može da nas košta Vučićevo ludilo, koje su sledili Ana Brnabić kao predsednica Vlade Srbije i svi ostali delovi vlasti, koji su potpisivali razne papire sa Rio Tintom i usmeno se, pred svedocima, obavezivali na to da će taj projekat biti realizovan, dodao je Đilas. Đilas je