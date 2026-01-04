Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti od 1-1,5 milijardi evra

Serbian News Media pre 1 sat
Đilas: Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema Srbiji u vrednosti od 1-1,5 milijardi evra

Kompanija Rio Tinto sprema tužbu protiv države Srbije i zahtevaće odštetu što neće biti ništa od vađenja litijuma u dolini Jadra u iznosu ne manjem od milijardu evra, izjavio je predsednik opozicione Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas.

On je kazao da je do tih informacija došao na osnovu „pouzdanih izvora“. „Rio Tinto će podneti odštetni zahtev prema državi Srbiji u vrednosti između milijardu i milijardu i po evra. Toliko može da nas košta Vučićevo ludilo, koje su sledili Ana Brnabić kao predsednica Vlade Srbije i svi ostali delovi vlasti, koji su potpisivali razne papire sa Rio Tintom i usmeno se, pred svedocima, obavezivali na to da će taj projekat biti realizovan“, naveo je Đilas u podkastu
