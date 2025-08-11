Vučić o crtanju trobojki po zgradama u Novom Sadu: Protiv su oni koji mrze srpsku zastavu

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Vučić o crtanju trobojki po zgradama u Novom Sadu: Protiv su oni koji mrze srpsku zastavu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je stanovnike Limana koji su se bunili jer su aktivisti SNS-a prefarbali fasade zgrada u tom delu Novog Sada u boje srpske trobojke.

Kako je rekao Vučić, tim Limancima "smeta srpska trobojka". "Rodoljubi su ponovo vratili tu crveno, plavo, belo znamenje. Posle njih, kada su ofarbali, opet su izašli posle nekoliko minuta i završili svoj posao. I nisu ih se uplašili, kao što vidite, ranije bi oni napadali, uradili to i to, više ih se niko ne plaši", rekao je Vučić. On je dodao da "nekim ljudima boje zastave njihove zemlje smetaju". "Oni nisu mogli da trpe crveno-plavo-bele boje na zgradama u
