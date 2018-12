Juncker: Rumunjska nije spremna za predsjedanje EU-om

Rumunjska je "tehnički vrlo dobro pripremljena" za šestomjesečno predsjedanje, rekao je Juncker za njemačke novine Welt am Sonntag. "No mislim da vlada u Bukureštu nije u potpunosti shvatila što znači predsjedati državama EU-a", kazao je predsjednik EK-a. "Razborito djelovanje zahtjeva volju za slušanjem drugih i snažniju želju za stavljanjem svojih briga na stranu", ustvrdio je Juncker i dodao kako ima sumnji po tom pitanju. On smatra...