TIHUANA - Američka policija ispalila je suzavac na meksičku stranu granice u Tihuani u pokušaju da spreči migrante da pređu graničnu ogradu. Dim od suzavca zahvatio je i migrante, među kojima i žene i decu, kao i novinare koji se nalaze nedaleko od mesta incidenta. US Fires Tear Gas Across Mexico Border to Stop Migrants https://t.co/AodOIdbeO2 pic.twitter.com/iTdVRBzAbm — TheUrbanNewz (@TheUrbanNewz) January 1, 2019 Migranti su izjavili za AP...