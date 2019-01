Nasa otkrila Američka sonda nadletela do sada najudaljenije nebesko telo (video)

Sonda "Nju horajzons" američke svemirske agencija Nasa nadletala je danas do sada najudaljenije nebesko telo koje je čovek otkrio, izjavio je naučni direktor misije Alen Stern. Pročitajte još: Astronaut: Glupo je planirati ljudske misije na Mars "Do sada nijedna svemirska letelica nije došla do toliko udaljenog nebeskog tela", rekao je Stern u laboratoriji Džon Hopkins gde je u 5.30 po lokalnom vremenu sonda krenula u nadletanje tog tela....