Američki državni sekretar marko Rubio: "Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj sukob potpuni mirovni sporazum"

Kurir pre 19 minuta  |  Fonet
"Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj sukob potpuni mirovni sporazum“, rekao je Rubio u emisiji "Meet the Press“ na NBC News. "Nema sumnje u to.

Mislim, ko bi bio protiv činjenice da sutra dođemo kod vas i kažemo: 'Imamo potpuni mirovni sporazum i to je završeno.' Mislim da je to najbolji način da se okonča rat", rekao je državni sekretar SAD. On je naveo da se američka strana zalagala da je "potrebno prekinuti vatru" na putu ka tom sporazumu, ali da Moskva nije pristala. "Nažalost, Rusi, za sada, nisu pristali na to", rekao je Rubio. Rubiovi komentari usledili su nakon što se predsednik Sjedinjenih Država
Danas pre 6 sati
Kurir pre 19 minuta
