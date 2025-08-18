Rubio: Privremeni sporazum o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije „nije isključen iz plana“

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da privremeni sporazum o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije „nije isključen iz plana“, iako su lideri SAD, Ukrajine i Rusije saglasni da je najbolji ishod mirovni sporazum koji trajno okončava rat. „Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj sukob potpuni mirovni sporazum“, rekao je Rubio u emisiji „Meet the Press“ na NBC News. „Nema sumnje u to. Mislim, ko bi bio protiv činjenice da sutra