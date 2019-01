Vulin: Neće da zaustave veliku Albaniju-menjati politku prema EU

"Ako EU neće da zaustavi veliku Albaniju, ako nas neprekidno stavlja u isti koš mislim da treba da promenimo našu poziciju prema EU i da redefinišemo našu politiku. Ja sam to više puta tražio od predsednika Vučića, nikad me nije podržao, to je naravno njegovo pravo, ali evo i sada tražim da razmislimo kakva nam EU treba, da li nam treba takva EU, da li nam treba takva politika. Do sad nikada nisam imao podršku predsednika Vučića za ovo...