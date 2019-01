Sutra hladno sa snegom

Više padavina i povećanjem snežnog pokrivača očekuje se uveče i tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar, uveče nešto jači. Jutarnja temperatura kretaće se od minus deset do minus pet stepeni, a najviša dnevna od minus četiri do dva stepena Celzijusa. U Beogradu će sutra ujutro biti pretežno vedro i hladno s mrazem, kasnije će postepeno doći do povećanja oblačnosti, posle podne i uveče sa snegom. Više padavina se očekuje tokom noći. Duvaće slab...