Kakvo nas vreme čeka: Do Božića u debelom minusu

HLADNO i oblačno vreme, uz provejavanje slabog snega, uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu, meteorolozi najavljuju za danas. Na području zapadne, jugozapadne i centralne Srbije snežni pokrivač je povećan od 10 do 12 centimetara, a u brdsko-planinskim predelima i više. Očekivane temperature za danas su od minus devet stepeni do najviše dva u plusu. Sutra će biti umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz dalje...