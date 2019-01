Makron uputio pismo Vučiću: Raduje me poseta Beogradu, podržavam napore za sporazum s Prištinom

Beta pre 29 minuta

Francuski predsednik Emanuel Makron je u pismu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću izrazio zadovoljstvo zbog toga što će uskoro posetiti Srbiju i uputio podršku naporima da se sa Prištinom dođe do konačnog sporazuma."Raduje me što ću uskoro da posetim Srbiju, kako bismo obeležili snažne prijateljske veze naših zemalja i podržali širenje bilateralne saradnje na osnovama strateškog partnerstva", navodi se u pismu, saopštila je jutros služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.Makron je srdačno zahvalio Vučiću na pismu od 21. decembra i na upućenim željama."Sa svoje strane, želim Vama, Vašoj porodici i Srbiji mnogo sreće i uspeha u 2019. godini", navodi se u pismu.Kao što ste istakli, dodao je Makron, koncesija za aerodrom "Nikola Tesla" kompaniji Vensi svedoči o snazi ekonomskih odnosa, kao i o uzajamnom poverenju naših dveju zemalja."Francuska podržava evropsku perspektivu Srbije, koja je garant stabilnosti, kao i ekonomskog i društvenog razvoja", naveo je Makron.Ta podrška je istovremeno i politička i konkretna, preko francuske ekspertize u oblastima poput reforme javne uprave i ekonomskog upravljanja, ali i preko projekata koje će Francuska agencija za razvoj u bliskoj budućnosti pokrenuti u Srbiji.Francuski predsednik je izrazio želju da Francuska bude još više angažovana na bilateralnom planu, u korist održive stabilizacije Zapadnog Balkana."Tim povodom, podržavam Vaše napore da se sa Prištinom dođe do jednog sveobuhvatnog i konačnog sporazuma u sporu između Srbije i Kosova, uprkos sadašnjim preprekama u dijalogu", navodi se u pismu francuskog predsednika.