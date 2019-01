Izbori neizvesni i zbog opozicije i zbog Kosova

Naši izvori ističu da Vučić „ne želi da demonstracije budu održane pred očima Putina jer bi to bilo ponižavajuće za njegov imidž kod ruskog predsednika“. „Izbori se Vučiću u ovom trenutku ne isplate, ukoliko baš ne bude doveden u pitanje njegov legitimitet. U slučaju raspisivanja izbora realno je očekivati bojkot opozicije, što bi za predsednika Srbije bilo nezgodno. Dakle, on će gledati da to odloži – bolje da se sa time suoči 2020. nego...