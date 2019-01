Gabon: Sprečen državni udar! (video)

Situacija je pod kontrolom u Gabonu posle pokušaja vojnog udara u zoru, rekao je portparol vlade Gi-Bertran Mapangu navodeći da su pobunjenici ili uhapšeni ili u bekstvu.

Mondo pre 22 minuta | Tanjug

Never a dull moment within #OPEC: Military officers have seized the national radio in #Gabon, in what appears to be a coup d’Etat attempt in the #oil producing nation of West Africa. Gabon re-joined OPEC in 2016 | #OOTT pic.twitter.com/FM2Er8n1AS— Javier Blas (@JavierBlas) January 7, 2019 "Mir je ponovo uspostavljlen, i situacija je pod kontrolom", rekao je on za Frans pres. Bezbednosne snage Gabona ubile su danas dvojicu osumnjičenih za...