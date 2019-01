Brnabić: Srbija se sprema za moguću novu svetsku ekonomsku krizu

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija smanjila javni dug na 50,1 odsto BDP-a i da ulazi u bezbednu zonu, što je važno s obzirom da postoji mogućnost da dođe do nove svetske ekonomske krize. Brnabić je navela da svetske berze pokazuju da postoje veliki udari i da je moguće da dođe do nove ekonomske krize, ali da se Srbija za tu krizu sprema. Ona je navela da to pokazuje koliko je država od 2014. godine imala pametnu...