Samsung je i prošlog februara predstvio nov telefon iz svoje Galaxy S serije, ali bi za razliku od S9 ove godine S10 trebalo da donese neke radikalnije promene. Za sada je samo izvesno da će premijera biti održana 20. februara i to u San Francisku. Ove godine Samsung slavi 10 godina Galaxy serije. Pozivnica upravo to i nagoveštava. Tu su dva telefona sa zakrivljenim ivicama i to je sve što korejska kompanija za sada namerava da otkrije....