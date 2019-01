Ljajić: Tužilac bi morao da reaguje zbog Šešeljeve knjige

„Bilo bi neprirodno da sve ostane po sistemu: Šešelj je lud, on ionako o svakome svašta piše i štampa knjige. U pravnoj državi, ili bih ja morao da idem u zatvor zbog onoga za šta me Šešelj optužuje ili bi on morao da ide zbog lažnih optužbi koje iznosi. Treće ne postoji“, rekao je Ljajić za „Večernje novosti“ od petka. Šešelj je objavio knjigu na hiljadu stranica „Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić“ u kojoj potpredsednika Vlade optužuje...