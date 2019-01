Oblačno vreme sa susnežicom, ponegde i kiša

Posle podne na severu i zapadu, a uveče i u ostalim krajevima očekuje se kratkotrajno razvedravanje. U toku noći sa severozapada stiže novo naoblačenje s kišom. Duvaće slab i umeren vetar, uglavnom zapadni i jugozapadni, u toku noći u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus četiri do nule, na jugu Srbije i do minus deset, a najviša od minus jedan do sedam stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas veći deo dana biti umereno do potpuno oblačno...