Vučić: EU da saopšti da li će biti dijaloga ili da idemo na izbore (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas je bitno da međunarodna zajednica i Evropa saopšte da li će uskoro biti ukinute kosovske takse na robu iz Srbije, odnosno da li će biti nastavljen dijalog, kako bi znao da li da se organizuju vanredni izbori ili ne."Ako nema dijaloga, nema smetnji da idemo na izbore. Zato je bitno da znamo žele li oni razgovore... Mislim da je važno da vodimo računa o državnim interesima. I zato hoćemo odgovor od Evropljana i Prištine. Ako neće da bude ukidanja taksi, onda da pružimo šansu i Haradinajevoj ideji da me skinu sa vlasti. A to se radi na izborima", rekao je Vučić.On je dodao da je spreman da sasluša sve tvrdnje o tome da birački spisak ne valja i da se sve eventualne nepravilnosti isprave."Neka promene slobodno... Ali to su prazne priče. Valjda je bolje da ne govorim kakvo je stvarno stanje u javnom mnjenju. Plašim se da bi se neki razočarali", rekao je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je na Evropsku uniju da još snažnije utiče na Prištinu da ukine takse za uvoz srpske robe i da bude jasnija i određenija u njihovim zahtevima prema albanskoj strani.Vučić je na konferenciji za novinare zamolio Prištinu da ukine takse i dodao da smatra da je važno nastaviti razgovore sa Prištinom."Molim ih da ti njihovi zahtevi prema albanskoj strani budu jasniji i određeniji, ne zato što bih se tome radovao, već zato što nam je strašno važno da nastavimo da razgovaramo zbog Srba na Kosovu i Metohiji i nas", rekao je Vučić.On je kazao da je čuo iz Prištine da je osnovni cilj taksi naneti Srbiji ekonomsku i političku štetu."Ja ne mislim da je ozbiljan pristup nekih ljudi koji smatraju da su neki državnici, a da im se politika svodi da nekome nanesu štetu", rekao je Vučić.Vučić je kazao da nije na srbiji da "pokazuje mišiće, već razum" i da traži razgovore, jer kako je dodao "moli albansku stranu da ukine takse jer bez tih rešenja imaćemo političke i ekonomske probleme"."Što se nas tiče, mi smo veoma spremni uvek da razgovaramo, da vidimo i dokle se stiglo sa Zajednicom srpskih opština i kakve to ideje imaju o konačnom rešenju. Vidim da je to da Srbija prizna nezavidsnost Kosova, a šta ima Srbija i Srbi od toga imaju, još nisam dobio nijedan odgovor iz Prištine", kazao je Vučić.Dodao je da je pitanje koliko dugo će ekonomski rast biti održiv bez stabilnosti i stvarnih dugoročnih rešenja."Jasno je da ne žele nikakve dogovore ako ne ukinu takse i da ne žele da prave kompromise i da je njihova politika - politika ucene", rekao je Vučić.On je negirao izjavu predsednika Skupštine Kosova Kadrija Veseljija da mu je predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio da mora da prizna nezavisnost Kosova."Ja to nisam čuo od Putina, ali možda je Veselji došao do toga. Meni je Putin sve supotno od toga rekao", rekao je Vučić.Predsednik Srbije danas se zahvalio ruskom predsedniku Vladimiru Putinu na poseti Srbiji i potpisanim sporazumima."Izražavam zaahvalnost Putinu na poseti Srbiji, posvećenom vremenu i poštovanju koje je pokazao našoj zemlji, kao i na konkretnim sporazumima koje smo potpisali", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u predsedništvu.Vučić je kazao da je važno da istakne značaj potpisanih sporazuma.Ruski predsednik Vladimir Putin juče je četvrti put posetio Srbiju."Ove godine dobijamo više ispravnih i vrednijih letelica nego za 30 godina"Vučić je rekao i da će Vojsci Srbije tokom ove godine biti isporučeno sedam novih helikoptera iz Rusije, što kako je rekao, uz devet Erbasovih helikoptera H-145 koji su već kupljeni za potrebe vojske i policije, znači da će Srbija dobiti "više ispravnih i mnogo vrednijih letelica nego u prethodnih 30 godina".Vučić je povodom posete ruskog predsednika Vladimira Putina Beogradu, kazao da dve zemlje imaju veoma dobru vojno-tehničku saradnju kao i da su tokom jučerašnjih razgovora potvrđene narudžbine različitih odbrambenih sistema iz Rusije."Ove godine dobijamo sedam novih helikoptera, četiri Mi-35 koji su među najmodernijim i najboljim borbenim helikopterima na svetu. Vidim da ih neki u okruženju koji razvijaju mrežnju prema Srbiji i meni zovu 'Vučićevim vražjim kočijama', to nisu nikakve kočije, to su divne letelice, veoma moćne za odbranu zemlje", kazao je Vučić."Narod pokazao da može odgovorno da se ponaša"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas svim građanima Srbije koji su u Beograd došli kako bi videli predsednika Rusije Vladimira Putina, rekavši da je "toliko zadovoljan" što je skup više od 100.000 ljudi protekao dostojanstveno i bez incidenata.Vučić je na konferenciji za novinare u predsedništvu rekao da nisu svi ti ljudi došli zbog njega, jer on nikada ne bi mogao da privuče toliki broj ljudi, već da su došli zbog ruskog predsednika."Nisam ja bio tema. Ti ljudi nisu došli zbog mene, već samo da bi videli Putina. Ja sam tu samo mogao da pomognem u toj logističkoj podršci i ni u čemu više", rekao je Vučić.Navodeći da neće sada da se hvali brojem prisutnih na skupu, jer ti ljudi nisu došli zbog njega, Vučić je dodao da je zadovoljan što je sve proteklo dostojanstveno i što je "narod pokazao da može odgovorno da se ponaša"."Kad imate više od 100.000 ljudi, da se ne polomi nijedan prozor... Ja mislim da je to skoro nemoguće, kad imate više od 100.000 ljudi, to je skoro nekontrolisano. Hvala svim ljudima, hvala Srbiji što je pokazala da može odgovorno da se ponaša", kazao je Vučić.Prema procenama policije na skupu podrške ruskom predsedniku Vladimiru Putinu bilo je više od 100.000 građana.