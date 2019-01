Jevtić: Brza pruga Beograd-Budimpešta do 2023. godine

U intervjuu za RTS, on je sinoć naveo je da će radovi na deonici pruge od Stare Pazove do Novog Sada biti završeni do 2021.godine, posle ćega biti sprovedena elektrifikacija pruge i nabavljena nova vozila, a što predviđa ugovor potpisan s ruskim železnicama tokom jučerašnje posete predsednika Rusije Vladimira Putina Srbiji. „Tako da ćemo 2023. godine moći da putujemo od Beograda do Budimpešte 200 kilometara na sat i u novim vozovima", rekao...