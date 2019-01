Oblačno, ponegde sa snegom i kišom, od -2 do 10°C

U Srbiji će biti oblačno, ponegde sa snegom i kišom koja će se lediti na tlu, a tokom dana će doći do delimičnog razvedravanja, saopštio je RHMZ. Uveče i tokom noći predviđa se ponovno naoblačenje sa kišom i snegom najpre na jugu i istoku. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata još pre podne jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do dva stepena a najviša dnevna od dva stepena na severu do 10 stepeni Celzijusa na...