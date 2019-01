Nikola Kalinić: Dosta više o Kosovu, moramo dalje

Beta pre 10 sati

Košarkaški reprezentativac Nikola Kalinić smatra da je krajnje vreme da se reši kosovski problem i da se nastavi dalje.Kalinić kaže za Blic da otkad zna za sebe, a rođen je 1991. godine, postoje problemi i razmirice oko Kosova."Hajde da rešimo više taj problem, izvučemo šta možemo i nastavimo dalje", kaže Kalinić i dodaje da je kosovski boj bio pre 600 godina, a već dosta decenija to nije "naša" teritorija, neka me, kaže, isprave stariji i pametniji ako grešim."Niko ne živi od prošlosti i što se pre pomirimo sa sadašnjošću i nastavimo dalje, bolje će nam biti. Nismo nebeski narod, niti smo ikada bili, imali smo svetlih momenata u prošlosti, ali moramo da se pomirimo s tim da smo sada mala i nebitna tačka na ogromnoj mapi sveta", poručuje Kalinić.On poziva one koji mu ne veruju da proputuju malo svetom i da kažu strancima odakle su i ko su."Doživeće šok, siguran sam. Ja sam ga doživeo", kaže Kalinić.Napominje da je svestan da će ga mnogi sada zamrzeti, ali, smatra da je vreme da neko to kaže javno.Politika i ideje iz 20. veka ne vode nikudaKalinić poručuje da nas polika i ideje iz 20. veka ne vode nikuda."Isto kao i sa Kosovom, otkad znam za sebe gledam iste face po TV-u i slušam o istim likovima na radiju. A realno stanje u Srbiji, izuzevši Beograd i donekle Novi Sad, sve je gore. Shvatam da su politika i ideje kao droga, lako je navući se, ali dosta više, zarad budućih generacija, očigledno je da nas ta politika i ideje iz 20. veka ne vode nikuda", kaže Kalinić za današnji Blic.On dodaje da su to uglavnom ljudi koji nikada nisu bili među narodom, da su, otkad znaju za sebe, plaćeni novcem poreskih obveznika i uživaju sve blagodeti i povlastice tog života.Uzgred, pita se Kalinić, "zašto bi neko dobijao službene automobile na korišćenje, gorivo, niže cene za sve što kupuju, a pri tom spadaju u najplaćenije ljude u državi"."Da li je potrebniji obrok od 50 dinara narodnom poslaniku ili radniku u nekoj fabrici", pita Kalinić.On smatra da su zasad zatajili mladi iz osamdesetih i devedesetih koji su dozvolili da ih posvađaju i podele, ali "mi sadašnji mladi imamo još malo vremena da promenimo nešto inače će moći da se kaže da smo i mi podbacili"."Onda nas čeka još 20-30 godina vrtenja u krug", upozorava Nikola Kalinić.