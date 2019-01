"Nismo nebeski narod, niti smo ikada bili": Nikola Kalinić, ne samo o košarci

"Kosovski boj je bio pre 600 godina, a već dosta decenija to nije 'naša' teritorija, neka me isprave stariji i pametniji ako grešim", rekao je u razgovoru za Blic košarkaški reprezentativac Nikola Kalinić i dodao da je krajnje vreme da se reši kosovski problem i da se nastavi dalje. "Hajde da rešimo više taj problem, izvučemo šta možemo i nastavimo dalje", rekao je on. "Niko ne živi od prošlosti i što se pre pomirimo sa sadašnjošću i...