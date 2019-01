Hapšenje zbog napada u Ulici Dimitrija Tucovića

Uhapšen je N.Đ. (1991) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je on, juče oko 6.00 časova ujutro, u Ulici Dimitrija Tucovića oštrim predmetom naneo teške povrede dvadesetosmogodišnjem mladiću, usled kojih je on preminuo u Urgentnom centru. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom...