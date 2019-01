Uhapšen zbog ubistva mladića u Beogradu

Miloš M. je ubijen juče ujutro u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu. On je zadobio više ubodnih rana, prevezen je kolima Hitne pomoći u Urgentni centar na reanimaciju, ali je ubrzo preminuo. Radi se o studentu iz Čačka, koji je u Beogradu živeo kao podstanar, sa cimerom. Kako je javio N1, on je član jedne od navijačkih grupa, a utvrđuje se da li je to motiv ubistva. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz...