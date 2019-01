Miljana i Marija Kulić su se vratile u Zadrugu nakon žestokog okršaja sa mikijem Đuričićem, a čim je kročila u rijaliti Miljana se pomirila sa Zolom. Međutim, ono što je izjavila razbesnelo je njenu majku. Miljana je priznala da istinski veruje u Zolinu ljubav i da njihova veridba nije raskinuta, kao i to da nije odustala od venčanja sa njim. - Kada sam došla, on je meni prišao, pa me je ljubio. Videla sam da mu je bilo teško. Zabolelo me je...