Vlada Srbije će novcem građana finansirati prvu avio liniju s niškog aerodroma

Vlada Srbije obezbedila je novac za finansiranje prvih avio linija sa niškog aerodroma od javnog značaja. To je izjavio pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Ilić. "U četvrtak bi Vlada Srbije trebalo da donese uredbu kojom će biti definisani regioni koji će imati pravo da koriste te linije do evropskih gradova", rekao je Ilić novinarima na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. On je najavio da će uskoro biti...