Danas oblačno vreme, ponegde s kišom

Jutarnja temperatura od će biti minus tri do nula, a najviša dnevna od pet na istoku do 11 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu će danas biti oblačno i suvo, s temperaturom od minus jedan do deset stepeni. Relativno nepovolјne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se naročito savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu razdražlјivosti i poremećaja...