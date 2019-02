Glupavi i jadan spot, koji ismeva opoziciju i proteste, pokazuje nervozu SNS-a

Protesti u gradovima širom Srbije pozitivan su događaj, pre svega u tome što je to građanska emancipacija, a ne toliko opozicioni protest, ocenio je reditelj Gorčin Stojanović u Novom danu. Uvek će režim da tvrdi da neko stoji iza protesta, i stoji, ali to su sada ljudi koji nisu zadovoljni pa izađu na ulice. Ako jednom nedeljno izađe da protestuje nekoliko desetina hiljada ljudi, to nikad nije uzaludno, rekao je Stojanović. Govoreći o...