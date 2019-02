VIDEO: Penzioner vandalizovao više od hiljadu automobila, policija mu ne može ništa

Većina huligana pokušava da se sakrije, ali ne i ovaj penzioner. On usred dana, ne zazirući od svedoka, oštećuje vozila i štapom napada one koji mu priđu da ga zaustave. Prema proceni policije, 2018. je nanizao 1.120 izgrebanih automobila, a ova godina mu je "sjajno" počela, jer već postoje dokazi za 120 slučajeva. Hoze je na zahtev policije otišao na pregled kod psihijatra, ali je lekar utvrdio da nema kognitivnih poremećaja i on je...