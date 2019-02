Kišobran neobavezan, ali biće hladno

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Po podne i uveče doći će do postepenog prestanka padavina, osim na jugoistoku gde će se zadržati i tokom noći. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4 C, najviša dnevna od 3 do 8 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti oblačno i uglavnom suvo, uz slab i umeren severozapadni vetar, sa jutarnjom temperaturom oko 3 C, a najvišom dnevnom oko 6 C....