Zašto su Ljimaj i Ahmeti bili nenajavljeno u Briselu?

On je rekao da su tom prilikom pomenute i takse, prenela je Gazeta pozivajući se na KTV. - Takse su takođe pomenute. Moramo se vratiti za sto i razgovarati o otvorenim pitanjima koja imamo sa Srbijom. Uskoro ćemo imati sledeći sastanak - rekao je Ljimaj. On je rekao da se za sada modelira mogući dijalog sa Beogradom, koji bi trebalo da dovede do konačnog...