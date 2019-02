Može li opozicija da reformiše Srbiju?

Za stvaranje istinskog demokratskog društva sa visokim stepenom političke kulture, nužno je 60 godina – napisao je čuveni sociolog Ralf Darendorf (Dahrendorf) u knjizi Razmatranja o revoluciji u Evropi (Reflections on the Revolution in Europe), objavljenoj 1990. godine na početku tranzicije postkomunističkih zemalja, piše portal Radio Slobodna Evropa. Skoro tri decenije kasnije, moglo bi se reći da je većina njih u najboljem slučaju pri...