Održani protesti u Nišu i Novom Sadu: Okupljanja u više gradova u Srbiji (foto, video)

I večeras, u više gradova u Srbiji održavaju se protesti, a u Novom Sadu i Nišu demonstranti su se okupili od 20 i 21 sat.

U Novom Sadu demonstranti su se okupili od 20 sati ispred Rektorata, a na protest su pozvali novosadski zborovi građana. U Nišu, okupljanje je počelo ispred Policijske uprave u tom gradu nešto posle 20 sati. Demonstranti su se okupili ispred Policijske uprave u Nišu nešto posle 20 sati zbog, kako kažu 4 uhapšena studenta. Na licu mesta je i kordon policije. Protestu prisustvuje odbornik u Skupštini grada Beograda i predstavnik inicijative Kreni-promeni Savo