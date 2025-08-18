“Uništiću vas u celom svetu”: Uhapsio čokoladno mleko

Sva petorica studenata iz Niša koji su juče po podne privedeni, pušteni su na slobodu.

Ispred policijske stanice novinarima se obratio jedan od njih, student Mateja Nikolić sa Pravnog fakulteta, koji je prethodnih dana bio meta tabloida. “Dobro sam, malo sam pod stresom jer sam ovde od 16 sati, kada su me policijski službenici presreli kada sam se vraćao iz prodavnice, uveli u policijsko vozilo i doveli me ovde”, rekao je Nikolić ispred policije, a prenosi Nova s. Kako je rekao za medije nakon puštanja, njemu je policija oduzela čokoladno mleko,