Uživo Predsednik u kampanji Budućnost Srbije: Srbija je sve jača, daću sve od sebe da vam dovedem investitore, gradićemo puteve, renovirati škole i bolnice! Vučić posetio Bogatić i Loznicu, obišao biblioteku u Ljuboviji (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja obilazak Srbije u okviru kampanje "Budućnost Srbije", a danas je u poseti Mačvanskom okrugu. 16.50 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je vrtić "Naša radost" u Krupnju. View this post on Instagram Dečiji osmesi su najiskreniji - vrtić "Naša radost" u Krupnju. #BudućnostSrbije #theFutureofSerbia A post shared by Budućnost Srbije (@buducnostsrbijeav) on Feb 14, 2019 at 7:28am PST 15.50...