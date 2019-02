Dačić: Albanci nemaju čemu da se raduju, prošlo je vreme kad su silom nametali rešenja

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da kosovski Albanci povodom 11. godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova "nemaju čemu da se raduju", jer je kako je rekao, "prošlo vreme kada su mogli silom da nameću rešenja".Dačić je novinarima nakon obilaska Spomen sobe "Kosmetske žrtve" u Beogradu rekao da današnje prisustvo stranih zvaničnika u Prištini, od kojih je bio prisutan samo premijer Albanije Edi Rama, pokazuje koliku međunarodnu podršku kosovski Albanci imaju."Koja to zemlja 11 godina od proglašenja nezavisnosti još nije postala član UN, Interpola, Saveta Evrope? Nezavisnost Kosova je satkana od laži i zločina, a takvu laž je juče izneo Hašim Tači u Minhenu kada je rekao da je Kosovo priznalo 116 država a oni su na glasanju u Interpolu dobili 74 glasa. To je samo priča za međunarodnu javnost kako bi podstakla dalja priznanja", rekao je ministar.Dačić je rekao da je u prethodnih pet godina devet država priznalo nezavisnost Kosova dok je 13 povuklo odluku o priznanju, što je kako je ocenio, veliki rezultat."Zato je bolje da se okrenu dijalogu, prošlo je vreme kada su mogli da silom nameću rešenja", kazao je Dačić.Komentarišući pismo predsednika SAD-a Donalda Trampa srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti u kome je pozvao na međusobno priznanje Beograda i Prištine, Dačić je rekao da se sadašnja administracija u Vašingotnu zalaže za kompromis dok su ranije samo tražile priznanje nezavisnosti Kosova.Po njegovim rečima, Srbija želi kompromis i dijalog a ne zaoštravanje odnosa."Takse moraju biti ukinute jer su anticivilizacijski čin i skreću pažnju sa tema poput Trepče, ZSO, srpske imovine na Kosovu i Metohiji", rekao je Dačić navodeći da je Srbija isplatila više od 700 miliona dolara kredita za Trepču koje su uzele kosovske firme.On je dodao da je glavno pitanje postalo ukidanje taksi a ne rasvetljavanje zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji.Zločina je bilo na svim stranama, rekao je Dačić i komentarišući navode o broju silovanih Albanki dodao da je pisao Svetskoj zdravstvenoj organizaciji na tu temu ali da "oni nemaju taj podatak".Predsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji Simo Spasić ponovio je zahtev državnim organima da članovima tih porodica zakonski budu priznata prava žrtava rata, navodeći da će 17. marta krenuti u šetnju do Vlade Srbije kako bi potražili odgovor na taj zahtev.Skupu u prostorijama Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji prisustvovali i lider Srpske desnice Miša Vacić i haški osuđenik Veselin Šljivančanin.