Dragan Maršićanin pisao Brnabić zbog "imaginarnih diverzanata": "Sram Vas bilo"

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Dragan Maršićanin pisao Brnabić zbog "imaginarnih diverzanata": "Sram Vas bilo"
Nekadašnji predsednik Skupštine Srbije Dragan Maršićanin danas je, u otvorenom pismu predsednici parlamenta Ani Brnabić, poručio da su sramni njeni pokušaji da zaštiti "članove svoje mafijaške družine" prebacujući odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu na "imaginarne diverzante koji su ubistvom 16 ljudi počeli obojenu revoluciju". Ne mislim da nema ni malo uticaja spolja u sve ono što nam se događa proteklih meseci, ali "krvave ruke" nisu van Srbije i za tok
