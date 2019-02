Uhapšen Nemac koji je izazvao udes u kom je poginuo Šaulić

Prema saznanjima do kojih je došao Blic, sudija je u ponedeljak po podne izdao nalog za hapšenje ovog 34-godišnjeg muškarca, pa se on sada nalazi u pritvoru. Nemački mediji su preneli da se tamošnje tužilaštvo obratilo stručnjaku kako bi se razjasnili detalji nesreće u kojoj su poginuli Šaban Šaulić i Mirsad Kerić. Zanimljivo je i da "mazda" kojom je 34-godišnjak upravljao nije u njegovom vlasništvu, niti on ima prijavljeno mesto boravka...