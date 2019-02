Kina zatvorila Tibet za strance uoči godišnjice ustanka

Uoči 60. godišnjice ustanka na Tibetu i Dalaj-laminog odlaska u egzil, Kina je zabranila stranim turistima dolazak na to područje do 1. aprila. Nekoliko kineskih turističkih agencija potvrdilo je u srijedu za agenciju dpa da stranci neće moći putovati u Tibet dok ne prođe zadani rok. One kažu da je do zatvaranja došlo na "naredbu vlade". Tibet se nalazi na platou na visini između 3.600 i 5.200 metara iznad mora i poznat je kao "krov...