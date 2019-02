Obradović pozvao ministre da se izjasne da li je razgraničenje zvanična politika

Beta pre 3 sata

Lider Dveri Boško Obradović pozvao je danas sve ministre u Vladi Srbije i sve predstavnike vladajuće većine da se izjasne da li je razgraničenje sa Kosovom zvanična politika Vlade ili je to "platforma Aleksandra Vučića i Ivice Dačića koja je dogovorena na tajnim sastancima".

"Kada su ovu politiku kandidovali na izborima? Kada su ovu platformu usvojili u Narodnoj skupštini? Kako je moguće da najviši predstavnici vlasti krše Ustav? Kada su promenjene preambula i drugi članovi Ustava, računajući i predsedničku zakletvu, koji jasno definišu KiM kao sastavni deo Srbije", upitao je Obradović u pisanoj izjavi.

On je takođe upitao i šta će biti sa Srbima koji ostanu da žive iza povučene granice na Kosovu, kao i sa manastirima i prirodnim i privrednim bogatstvima na Kosovu.

"Ono što je, međutim, sigurno jeste da razgraničenje sa Albancima na KiM znači priznanje nezavisnog Kosova od strane Srbije i učlanjenje ove lažne države u UN", rekao je Obradović i dodao da "Srbi su se sa Albancima razgraničili još 1927. kada je potpisan Protokol o razgraničenju između Jugoslavije i Albanije".

On je kazao da se ne može dalje razgraničavati sa nacionalnom manjinom koja živi unutar države Srbije.



"Onaj ko to planira da uradi direktno krši Ustav i Rezoluciju SB UN 12 44, a za to sleduje najmanje 10 godina zatvora prema važećem Krivičnom zakoniku Srbije", ocenio je Obradović.