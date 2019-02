Milivojević: Nemoguće razgraničenje bez priznanja, Vučić i Dačić zabrazdili u ...

Beta pre 2 sata

Politički analitičar Cvijetin Milivojević ocenio je danas da je nemoguće razgraničenje bez priznanja Kosova, navodeći da se teritorija jedne zemlje može menjati samo uz dopuštenje građana odnosno na referendumu i da je antiustavan način na koji je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić saopštio "zvaničnu poziciju Srbije" u dijalogu sa Prištinom.Povodom jučerašnje Dačićeve izjave da je razgraničenje zvanična pozicija Srbije u dijalogu s Prištinom, ali da ne može da govori o tome jer se o razganičenju nije razgovaralo, Milivojević je kazao da je Dačićeva izjava skandalozna i da bi u svakoj uređenoj zemlji bilo normalno da nakon nje podnese ostavku na mesto ministra i potpredsednika Vlade, te da očekuje da će iz svih normalnih zemalja sa zapada i istoka uslediti reakcije."Dačić je rekao da je zvanična politika Srbije razgraničenje. Prema Ustavu postoje procedure, jer je reč o tome šta je zvanična politika države u odnosu na ono što je državni i teritorijalni integritet zemlje", kazao je Milivojević agenciji Beta.Prema njegovim rečima, da bi se došlo do konstatacije da je nešto zvanična politika potrebno je da se revidira ono što piše u Ustavu, a u njemu piše da je Srbija od Horgoša do Dragaša što znači da je i Kosovo kao 17 odsto dela teritorije takođe deo Srbije.On je kazao da je "predsednik Srbije Aleksandar Vučić dva dana pre Dačića napravio presedan posle koga bi bilo normalno da podnese ostavku jer je na Bezbednosnom forumu u Minhenu na konstataciju kosovskog predsednika Hašima Tačija da kosovska strana ne može formirati Zajednicu srpskih opština, jer nije u skladu sa Ustavom Kosova, mirno rekao: 'Kako mi možemo stalno da kršimo Ustav, kad potpisujemo Briselski sporazum'"."To kaže predsednik države. Iz te dve stvari, ja očekujem da su oni razumni ljudi i da će letimičnim uvidom u Ustav uvideti ne da su ga prekršili nego da su debelo zabrazdili u antiustavno delovanje", kazao je Milivojević.Milivojević je kazao da pitanjem državnog nacionalnog integriteta i identiteta može da se bavi isključivo Skupština Srbije kao vrhovna zakonodavna vlast ili narod na referendumu."Ovo je ustavno pitanje - nikakav Ivica Dačić i nikakav Aleksandar Vučić. Mogu da imaju i 83 odsto podrške na izborima u Doljevcu, gde se trkaju sami jedan protiv drugog, ali nemaju pravo da to čine", kazao je Milivojević.Prema njegovim rečima, Vučić bi da na mala vrata uvuče nešto čime on kao predsednik države ne sme da se bavi."Jedini suveren nije predsednik Republike već narod. Građani su jedini suvereni da donose takvu vrstu odluke, a to da se nešto nazove zvaničnom politikom - iza toga sledi ostavka", kazao je Milivojević.Ističući da niko nema pravo da potpiše kapitulaciju i da se dobrovoljno odrekne dela teritorije, Milivojević je upitao da li Dačićevo i Vučićevo "igranje i nevaspitano spinovanje" poput sve češćeg govora o tome da u Kačaniku nema Srba zapravo vodi odricanju i drugih delova teritorije Srbije u kojima je sve manje Srba."Sve češće kažu - pa nema u Srba u Kačaniku... Pa da, ali nažalost nema Srba ni na istoku Srbije, nažalost sve ih je manje i na zapadu Srbije i nažalost čitav jug zemlje je prazan. Da li to prema Ivici Dačiću i Aleksandru Vučiću znači da u sledećoj fazi Srbija treba da se odrekne i tog dela teritorije u korist Bugarske, Makedonije, Kosova kao buduće nezavisne države, Rumunije. Da li je to sledeće pitanje?", upitao je Milivojević.